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Кононов стал главным тренером «Риги»
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Исполнительный директор «Риги» Роман Лаюкс сообщил, что главным тренером латвийской команды стал бывший тренер «Спартака» Олег Кононов.В источнике
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Кононов теперь в «Риге». В клубе за 5 лет 14 раз меняли тренера, владелец – сооснователь «Пятерочки»

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Кононов не работал четыре месяца после провала в «Спартаке». Сегодня он возглавил «Ригу»

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