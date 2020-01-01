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Кононов временно покинул расположение ФК «Рига»
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Латвийский футбольный клуб «Рига» объявил о временном уходе из команды главного тренера Олега Кононова.В источнике
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Кононов неожиданно покинул «Ригу». Стала известна причина отставки

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