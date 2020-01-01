НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеДжано расторгнет контракт с «Ротором» из-за травмыКононов временно покинул расположение ФК «Рига»Тренер «Спартака» допустил попадание Кокорина в заявку на матч с ЦСКА«Даллас» обыграл «Вегас» благодаря голу Радулова в овертайме«Зенит» хочет купить Фекира после неудачи с ЭриксеномRT на русскомКононов временно покинул расположение ФК «Рига»Soccernews.ru12Soccernews.ruФутбол РоссииMetaratingsОбщественная служба новостейГазета.RuBookmaker-ratings.ruСпорт-ЭкспрессТульский футболSportbox.RUSports.ruМатч ТВODDS.ruЛатвийский футбольный клуб «Рига» объявил о временном уходе из команды главного тренера Олега Кононова.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Кононов неожиданно покинул «Ригу». Стала известна причина отставкиSport.ru 15:14Казанский: Кононов срочно вернулся в Москву. У него большое горе в семьеЧемпионат 15:50«Рига»: ждём Кононова назад, когда это будет возможноMetaratings 16:41рекламаГлавноеДжано расторгнет контракт с «Ротором» из-за травмыКононов временно покинул расположение ФК «Рига»Тренер «Спартака» допустил попадание Кокорина в заявку на матч с ЦСКА«Даллас» обыграл «Вегас» благодаря голу Радулова в овертайме«Зенит» хочет купить Фекира после неудачи с ЭриксеномНовости