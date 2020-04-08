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Бомбардир.руБомбардир.ру
Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
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  • Sports.ru
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Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева. Украинец раньше сам выступал в Примере.В источнике
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Коноплянка: болею за Черышева. Хочу, чтобы он взял Ла Лигу

Футбол России 01:39
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Евгений Коноплянка: «Болею за Дениса Черышева. Хотелось бы, чтобы он стал чемпионом Испании»

Спорт-Экспресс 01:35
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Украинец Коноплянка: болею за Черышева и хочу, чтобы он выиграл Ла Лигу

Газета.Ru 00:53
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