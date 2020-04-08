Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева. Украинец раньше сам выступал в Примере. В источнике