BetOnКоноплянка рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль» в 2014 годуБывший полузащитник сборной Украины, «Днепра» и «Шахтёра» Евгений Коноплянка вспомнил о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль».Евро-футбол.руЗа трансфер Коноплянки было предложено 25 миллионов евро, однако владелец «Днепра» Игорь Коломойский не отпустил футболиста в английскую Премьер-лигу.Евро-футбол.ру«Пожалуйста, отпустите меня, я осуществлю свою мечту», — умолял я. «Ливерпуль» тогда предложил двадцать пять миллионов евро.Soccer.ruВ настоящий момент 32-летний украинский хавбек выступает в чемпионате Польши за клуб «Краковия».Евро-футбол.руЧитать далееСвернутьOverbettingBetOnЧемпионатЕвро-футбол.руLiveResult.RuПодробнее о событииУкраинский игрок рассказал о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль»LiveResult.Ru01:27Евгений Коноплянка рассказал о сорванном трансфере в «Ливерпуль»Overbetting00:36Коноплянка рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль» в 2014 годуBetOn00:23«Давали 25 миллионов евро»: украинский игрок вспомнил о срыве трансфера в «Ливерпуль»Евро-футбол.ру00:18Коноплянка: я плакал, Коломойский не отпустил меня в «Ливерпуль» за € 25 млнЧемпионат23:51Показать ещёОценить