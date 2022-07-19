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Коноплянка рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль» в 2014 году

Бывший полузащитник сборной Украины, «Днепра» и «Шахтёра» Евгений Коноплянка вспомнил о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль».
Евро-футбол.ру
За трансфер Коноплянки было предложено 25 миллионов евро, однако владелец «Днепра» Игорь Коломойский не отпустил футболиста в английскую Премьер-лигу.
Евро-футбол.ру
«Пожалуйста, отпустите меня, я осуществлю свою мечту», — умолял я. «Ливерпуль» тогда предложил двадцать пять миллионов евро.
Soccer.ru
В настоящий момент 32-летний украинский хавбек выступает в чемпионате Польши за клуб «Краковия».
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