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Конор МакГрегор ответил на пародию Серхио Рамоса
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На видео Рамос на тренировке забивает гол мощным ударом издали, а затем пародирует походку ирландца.В источнике
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Подробнее о событии
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Макгрегор ответил на пародию Рамоса

Газета.Ru 03:13
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Макгрегор ответил на пародию Серхио Рамоса

Матч ТВ 01:23
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Рамос спародировал походку Макгрегора. Конор ответил

Чемпионат вчера в 18:46
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