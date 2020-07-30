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Консорциум из Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла»
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Консорциум, принадлежащий семье короля Саудовской Аравии, отказался от покупки "Ньюкасла".В источнике
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Консорциум из Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла»

Газета.Ru 11:51
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Саудовцы передумали покупать «Ньюкасл»

Вести.Ru 11:38
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Бизнесмены из Саудовской Аравии отказались от покупки «Ньюкасла»

Чемпионат 11:19
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