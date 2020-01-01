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Константин Парамонов: «Сомневаюсь, что „Ротор“ откажется играть в РПЛ»
Матч ТВ
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Сомневаюсь, что «Ротор» откажется выходить.В источнике
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Константин Парамонов: «Сомневаюсь, что „Ротор“ откажется играть в РПЛ»

Спорт-Экспресс 16:21
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Константин Парамонов — о последнем месте «Оренбурга»: «Стало грустно. Я сомневаюсь, что „Ротор“ не будет играть в РПЛ»

Матч ТВ 15:52
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Константин Парамонов — о последнем месте «Оренбурга»: «Стало грустно. Я сомневаюсь, что „Ротор“ не будет играть в РПЛ»

Sportbox.RU 15:52
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