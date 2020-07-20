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Константин Парамонов покидает пост главного тренера «Оренбурга»
Футбол России
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Константин Парамонов, сменивший на посту главного тренера "Оренбурга" Константина Емельянова, не продлит контракт с клубом.В источнике
Подробнее о событии
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Парамонов покинет пост наставника «Оренбурга»

Евро-футбол.ру 05:22
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«Оренбург» не будет продлевать контракт с главным тренером

Газета.Ru 05:20
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В «Оренбурге» сообщили, что не будут продлевать контракт с главным тренером

RT на русском 04:59
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