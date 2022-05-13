ЧемпионатКонте: Артета много жалуется. Ему нужно больше сосредоточиться на своей командеГлавный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте ответил на жалобы наставника «Арсенала» Микеля Артеты на судейство после перенесённого матча 22-го тура чемпионата Англии.ЧемпионатВстреча завершилась победой «Тоттенхэм» со счётом 3:0. «Артета много жалуется.ЧемпионатПосле 36 туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков.Чемпионат«Тоттенхэм» с 65 очками идёт на пятом месте.ЧемпионатЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руПодробнее о событииКонте: «Артета слишком много жалуется»FAPL.ru00:00Конте: Артета много жалуется. Ему нужно больше сосредоточиться на своей командеЧемпионат21:57Конте об Артете: «Он слишком много жалуется»Евро-футбол.ру18:30Конте: «Артета много жалуется»Arsaman.ru18:21Показать ещёОценить