Новости
Будьте в Плюсе
Чемпионат
Чемпионат

Конте: Артета много жалуется. Ему нужно больше сосредоточиться на своей команде

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте ответил на жалобы наставника «Арсенала» Микеля Артеты на судейство после перенесённого матча 22-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат
Встреча завершилась победой «Тоттенхэм» со счётом 3:0. «Артета много жалуется.
Чемпионат
После 36 туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков.
Чемпионат
«Тоттенхэм» с 65 очками идёт на пятом месте.
Чемпионат
Евро-футбол.ру

Подробнее о событии

Конте: «Артета слишком много жалуется»
FAPL.ru00:00
Конте: Артета много жалуется. Ему нужно больше сосредоточиться на своей команде
Чемпионат21:57
Конте об Артете: «Он слишком много жалуется»
Евро-футбол.ру18:30
Конте: «Артета много жалуется»
Arsaman.ru18:21

Новости