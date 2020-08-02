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Конте раскритиковал руководство «Интера» за отсутствие поддержки
Футбол России
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался в адрес руководства. По его словам, команда не получила должной поддержки в непростое время.В источнике
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«Мы проглатывали дерьмо и не получали защиты». Конте разнес «Аталанту» и наехал на руководство «Интера»

Sport24.ru 06:30 
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Конте раскритиковал руководство «Интера»

Футбол России 04:45
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«Мы месяцами ели навоз и не получали защиты». Конте раскритиковал руководство «Интера»

Чемпионат 04:41
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