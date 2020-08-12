Контракт Жамалетдинова с «Уфой» рассчитан на три года

ЦСКА и «Уфа» сегодня объявили о согласовании перехода нападающего Тимура Жамалетдинова в клуб из Башкортостана. Как сообщает Спорт-Экспресс, контракт 23-летнего российского футболиста с «Уфой» будет рассчитан на три года.