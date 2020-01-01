Контрольный пакет акций ФК «Уфа» останется у республики
Ростислав Мурзагулов отметил, что речи о полной продаже клуба не идет, контрольный пакет останется у республики. То, что ведутся переговоры, не говорит о трудностях с финансированием.В источнике
С чего всё начиналось
Контрольный пакет останется у республики Руководство футбольного клуба "Уфа" действительно ведет переговоры с австрийскими и арабскими компаниями об их вхождении в акционерный капитал клуба. Об этом «Правде ПФО» рассказал председатель попечительского совета ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов.
Спорт БИЗНЕС Online 05:11