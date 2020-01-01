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Контрольный пакет акций ФК «Уфа» останется у республики
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Ростислав Мурзагулов отметил, что речи о полной продаже клуба не идет, контрольный пакет останется у республики. То, что ведутся переговоры, не говорит о трудностях с финансированием.В источнике
С чего всё начиналось
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Председатель попечительского совета «ФК «Уфа» прокомментировал переговоры с «Ред Булл» о продаже команды

Контрольный пакет останется у республики Руководство футбольного клуба "Уфа" действительно ведет переговоры с австрийскими и арабскими компаниями об их вхождении в акционерный капитал клуба. Об этом «Правде ПФО» рассказал председатель попечительского совета ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов.
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