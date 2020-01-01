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Корниленко: предложение занять должность спортивного директора было полностью неожиданным
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал своё назначение на новую должность.В источнике
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Сергей Корниленко: «Предложение занять должность спортивного директора было неожиданным»

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Корниленко признался, что не ожидал назначения на пост спортивного директора «Крыльев Советов»

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Корниленко: предложение занять должность спортивного директора было полностью неожиданным

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