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Лечче - Милан: прогноз Егора Смакотина 22 июня 2020
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Что касается хозяев, то Лечче любит результативный футбол, играют в атаку, обжигаются на этом, но продолжают "лихачить". В прошлый раз сыграли с Миланом 2-2.В источнике
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Чемпионат Италии. «Лечче» - «Милан». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 13:25
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«Лечче» — «Милан». Трансляция

Sport24.ru 12:25
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Лечче – Милан. Экспертный прогноз на матч чемпионата Италии

Букмекеры.рф 10:03
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