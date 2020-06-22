Лечче - Милан: прогноз Егора Смакотина 22 июня 2020

Что касается хозяев, то Лечче любит результативный футбол, играют в атаку, обжигаются на этом, но продолжают "лихачить". В прошлый раз сыграли с Миланом 2-2.