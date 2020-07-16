«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков

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Девять представителей футбольного клуба "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус, команда не сможет сыграть против "Тамбова" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте лиги. В источнике