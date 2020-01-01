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Коста, Дибала и Матюиди звали Миранчука в «Ювентус»
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал, как игроки «Ювентуса» звали его в туринскую команду.В источнике
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Алексей Миранчук: «Матюиди звал в „Ювентус“»

Бомбардир.ру 14:57
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«Матюиди говорил: «Приезжай к нам!» Миранчук рассказал об интересе «Ювентуса»

Советский спорт 14:25
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Алексей Миранчук назвал игрока, который звал его в «Ювентус»

Чемпионат 13:40
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