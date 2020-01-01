НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМиранчук пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Аталанту»Мама Ал. Миранчука прокомментировала переход сына в «Аталанту»Агент рассказал, куда Миранчук перейдет из «Аталанты»Миранчук вспомнил свои эмоции на прощании с болельщиками «Локомотива»Алексей Миранчук прокомментировал свой переход в «Аталанту»ГлавноеКучеров принес «Тампе» победу во втором матче серии с «Айлендерс»«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» КузяевуЛуис Суарес приостановил переговоры по трансферу в «Ювентус»Миранчук пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Аталанту»Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»MetaratingsКоста, Дибала и Матюиди звали Миранчука в «Ювентус»Metaratings6MetaratingsSoccer.ruСпорт-ЭкспрессSoccernews.ruНева СпортЕвро-футбол.руПолузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал, как игроки «Ювентуса» звали его в туринскую команду.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Алексей Миранчук: «Матюиди звал в „Ювентус“»Бомбардир.ру 14:57«Матюиди говорил: «Приезжай к нам!» Миранчук рассказал об интересе «Ювентуса»Советский спорт 14:25Алексей Миранчук назвал игрока, который звал его в «Ювентус»Чемпионат 13:40рекламаЕщё по темеМиранчук пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Аталанту»Мама Ал. Миранчука прокомментировала переход сына в «Аталанту»Агент рассказал, куда Миранчук перейдет из «Аталанты»Миранчук вспомнил свои эмоции на прощании с болельщиками «Локомотива»Алексей Миранчук прокомментировал свой переход в «Аталанту»ГлавноеКучеров принес «Тампе» победу во втором матче серии с «Айлендерс»«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» КузяевуЛуис Суарес приостановил переговоры по трансферу в «Ювентус»Миранчук пошел на понижение зарплаты ради перехода в «Аталанту»Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»Новости