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«Ливерпуль» усилился защитником «Олимпиакоса» Цимикасом
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Защитник греческого "Олимпиакоса" Константинос Цимикас продолжит карьеру в английской премьер-лиги.В источнике
Подробнее о событии
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«Ливерпуль» объявил о трансфере защитника «Олимпиакоса» Цимикаса

Metaratings 14:25
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Цимикас — игрок «Ливерпуля»

Soccer.ru 14:15
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Греческий защитник Цимикас перешел в «Ливерпуль»

Sport24.ru 14:10 
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