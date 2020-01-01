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«Бавария» подтвердила уход Коутиньо
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  • Футбол России
  • Газета.Ru
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Полузащитник Филиппе Коутиньо покинул расположение "Баварии", за которую выступал на правах аренды. В ближайшее время бразилец вернется в "Барселону", которой принадлежат права на футболиста.В источнике
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Коутиньо покинул «Баварию» и возвращается в «Барселону»

Матч ТВ 09:47
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«Бавария» подтвердила уход Коутиньо

Футбол России 09:46
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«Бавария» сообщила, что Коутинью возвращается в «Барселону»

Спорт-Экспресс 09:41
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