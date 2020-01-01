Ковач вспомнил, как Дзюба украл деньги у Быстрова

Экс-игрок «Спартака» Радослав Ковач вспомнил историю с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, которого уличили в краже денег у полузащитника Владимира Быстрова.