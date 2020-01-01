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Ковач вспомнил, как Дзюба украл деньги у Быстрова
Футбол России
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
Экс-игрок «Спартака» Радослав Ковач вспомнил историю с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, которого уличили в краже денег у полузащитника Владимира Быстрова.В источнике
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Ковач: «Дзюба якобы взял деньги у Быстрова? В „Спартаке“ обсуждали эту тему, ситуация была тяжелая. Было жалко, что Артем после этого ушел»

Бомбардир.ру 12:42
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Ковач - о конфликте Дзюбы и Быстрова: украденный кошелек? У Артема была немаленькая зарплата

Футбол России 11:41
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Радослав Ковач вспомнил историю с Дзюбой и украденным кошельком Быстрова

Soccernews.ru 11:21
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