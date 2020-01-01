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Ковальчук: В «Монреале» получил роль, которую играл всегда
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Тренер дал мне возможность играть ту роль, которую я всегда играл.В источнике
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Илья Ковальчук: «В „Монреале“ мне дали роль, которую я всегда играл»

Sports.ru 03:06
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Ковальчук раскрыл причину своей результативности в «Монреале»

Матч ТВ 02:11
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Илья Ковальчук: «Монреаль» дал мне возможность выполнять ту роль, которую я всегда играл

Советский спорт 02:05 
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