НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛКовальчук может перейти в «Бостон», «Эдмонтон» или «Калгари»Передача Ковальчука помогла «Монреалю» победить «Анахайм» в матче НХЛ«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», Кузнецов забросил шайбуШайба Гусева помогла «Нью-Джерси» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛГлавноеГол Ковальчука в овертайме принес «Монреалю» победу над «Торонто»Швеция разгромила Россию в матче Евротура«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол РоналдуUFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем«Спартак» выиграл товарищеский турнир в КатареРИА НовостиГол Ковальчука в овертайме принес «Монреалю» победу над «Торонто»Чемпионат6ЧемпионатВести.RuSport24.ruSports.ruСпорт-ЭкспрессГазета.Ru"Монреаль", одержавший третью победу подряд в "регулярке", занимает 11-е место в Восточной конференции. "Торонто" на Востоке идет на восьмой строчке.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Шайба Ковальчука в овертайме принесла «Монреалю» победу над «Торонто» (видео)Советский спорт 23:09 Ковальчук забил 17-й гол в овертайме. Больше в НХЛ только у Овечкина и ЯграSports.ru 22:25Ковальчук уделал самого Кросби. У олимпийского чемпиона из России — 17 голов в овертаймах в НХЛSport24.ru 22:16 рекламаЕщё по темеМэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛКовальчук может перейти в «Бостон», «Эдмонтон» или «Калгари»Передача Ковальчука помогла «Монреалю» победить «Анахайм» в матче НХЛ«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», Кузнецов забросил шайбуШайба Гусева помогла «Нью-Джерси» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛГлавноеГол Ковальчука в овертайме принес «Монреалю» победу над «Торонто»Швеция разгромила Россию в матче Евротура«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол РоналдуUFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем«Спартак» выиграл товарищеский турнир в КатареНовости