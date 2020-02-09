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Гол Ковальчука в овертайме принес «Монреалю» победу над «Торонто»
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"Монреаль", одержавший третью победу подряд в "регулярке", занимает 11-е место в Восточной конференции. "Торонто" на Востоке идет на восьмой строчке.В источнике
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Шайба Ковальчука в овертайме принесла «Монреалю» победу над «Торонто» (видео)

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Ковальчук забил 17-й гол в овертайме. Больше в НХЛ только у Овечкина и Ягра

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Ковальчук уделал самого Кросби. У олимпийского чемпиона из России — 17 голов в овертаймах в НХЛ

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