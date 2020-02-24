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Ковальчук стал партнером Овечкина по «Вашингтону»
Газета.Ru
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Для россиянина «Кэпиталз» станут уже третьей командой в текущем сезоне.В источнике
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Ковальчук тренировался в третьем звене «Вашингтона» перед матчем с «Виннипегом»

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