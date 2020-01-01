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Ковтун прокомментировал отмененный гол Соболева
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Футбол России
Тренер «Урала» Юрий Ковтун поделился мнением о голе спартаковца Александра Соболева, который отменили арбитры.В источнике
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Ковтун - об отмененном голе Соболева: решение принято, и обсуждать его нет смысла

Футбол России 03:34
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Ковтун: «Уралу» не засчитали такой же гол, как у Соболева

Евро-футбол.ру 02:37
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Ковтун прокомментировал отмененный гол Соболева

ProstoProSport 02:25 
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