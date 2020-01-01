Козлов рассказал об отношениях между Дзюбой и Карпиным в «Спартаке»

Напомним, Артём Дзюба является воспитанником «Спартака». Игровая карьера в главной команде не складывалась, после удачных выступлений следовали конфликты с руководством, вследствие чего нападающего отправляли в аренду. В 2015 году Дзюба подписал контракт с «Зенитом». В источнике