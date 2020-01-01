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Козлов рассказал об отношениях между Дзюбой и Карпиным в «Спартаке»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccernews.ru
  • Чемпионат
  • RT на русском
Напомним, Артём Дзюба является воспитанником «Спартака». Игровая карьера в главной команде не складывалась, после удачных выступлений следовали конфликты с руководством, вследствие чего нападающего отправляли в аренду. В 2015 году Дзюба подписал контракт с «Зенитом».В источнике
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А. Козлов: Дзюбе было обидно, что легионеры «Спартака» фигнёй страдали на тренировках

Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов рассказал, что иностранные футболисты московского клуба не выкладывались на тренировках.
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Козлов: «При Карпине легионеры на тренировках „Спартака“ страдали фигнёй»

Soccernews.ru 06:08
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Козлов: «Дзюбе было обидно, что легионеры „Спартака“ фигнeй страдали на тренировках»

Бомбардир.ру 05:48
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Козлов: Дзюбе было обидно, что легионеры «Спартака» не выкладывались на тренировках

RT на русском 05:31
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