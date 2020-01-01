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Козлов рассказал об отношениях между Дзюбой и Карпиным в «Спартаке»
Чемпионат
  • Чемпионат
В понедельник, 27 апреля, «Championat.com» опубликовал интервью с Александром Козловым. Нападающий входил в систему «Спартака» в период с 2010 по 2016 годы.В источнике
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Козлов рассказал об отношениях между Дзюбой и Карпиным в «Спартаке»

ГЛАС.RU 02:22
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Экс-игрок «Спартака» Козлов: иностранные игроки на тренировках фигнёй страдали. Было видно, что Дзюбе обидно

Футбол России 02:13
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А. Козлов: Дзюбе было обидно, что легионеры «Спартака» фигнёй страдали на тренировках

Чемпионат 02:00
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