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Крал: тренировки сейчас намного сложнее, чем на обычных сборах
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился впечатлениями после возобновления общекомандных тренировок.В источнике
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Хавбек «Спартака» Алекс Крал: «Я в хорошей форме»

Sport.ru 06:13
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Алекс Крал: Тренировки сейчас намного сложнее, чем на обычных сборах

Советский спорт 05:21
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Крал: «Нахожусь в хорошей форме. Тренировки сейчас намного сложнее, чем при обычных сборах»

Sport24.ru 05:08 
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