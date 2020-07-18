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Краснодар - Динамо: прогноз Евгения Чебанова 19 июля 2020
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Думаю, что Динамо может отличиться, но хозяева будут играть на победу и должны забивать не меньше двух голов.В источнике
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Краснодар - Динамо: прогноз Игоря Широкова 19 июля 2020

Ставка TV 08:12
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«Краснодар» — «Динамо»: возьмут ли «быки» желанные три очка?

Все про Спорт ру вчера в 12:19
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«Краснодар» — «Динамо». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч РПЛ 19 июля 2020 года

LiveSport.ru вчера в 10:49
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