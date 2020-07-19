НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеГрулёв и Жоаозиньо помогли «Динамо» обыграть «Краснодар»«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионовФК «Краснодар» проведет домашний матч с «Динамо» в рамках РПЛЧемпионат России. «Динамо» обыграло «Краснодар» – 2:0«Краснодар» сыграет с «Динамо» в перенесенном матче 23-го тура РПЛГлавное«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка РоссииГрулёв и Жоаозиньо помогли «Динамо» обыграть «Краснодар»Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при ВенгрииЮран: «Химки» доказали, что достойны играть в РПЛФигуристка Александровская погибла в МосквеСтавка TVКраснодар - Динамо: прогноз Павла Мусаева 19 июля 2020"Краснодар" после 28 туров находится на 3 месте, имея 49 очков, отставая от 2 места на 5 очков. За сезон команда смогла забить 45 голов, пропустив 28.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Краснодар - Динамо: прогноз Павла Мусаева 19 июля 2020Ставка TV 13:20рекламаЕщё по темеГрулёв и Жоаозиньо помогли «Динамо» обыграть «Краснодар»«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионовФК «Краснодар» проведет домашний матч с «Динамо» в рамках РПЛЧемпионат России. «Динамо» обыграло «Краснодар» – 2:0«Краснодар» сыграет с «Динамо» в перенесенном матче 23-го тура РПЛГлавное«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка РоссииГрулёв и Жоаозиньо помогли «Динамо» обыграть «Краснодар»Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при ВенгрииЮран: «Химки» доказали, что достойны играть в РПЛФигуристка Александровская погибла в МосквеНовости