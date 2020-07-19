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Краснодар - Динамо: прогноз Павла Мусаева 19 июля 2020
"Краснодар" после 28 туров находится на 3 месте, имея 49 очков, отставая от 2 места на 5 очков. За сезон команда смогла забить 45 голов, пропустив 28.В источнике
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Краснодар - Динамо: прогноз Павла Мусаева 19 июля 2020

Ставка TV 13:20
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