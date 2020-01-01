Краснодар — Уфа 2:0

Перед встречей прошла презентация трофея Чемпионов РПЛ. Выставочная зона работала с 14:30 на стадионе ФК «Краснодар». После 20 туров «Краснодар» занимает второе место в таблице чемпионата России, в активе команды 38 очков.