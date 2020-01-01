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Краснодар — Уфа 2:0
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Перед встречей прошла презентация трофея Чемпионов РПЛ. Выставочная зона работала с 14:30 на стадионе ФК «Краснодар». После 20 туров «Краснодар» занимает второе место в таблице чемпионата России, в активе команды 38 очков.В источнике
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Неоднозначные решения судьи и голы южан в видеообзоре матча «Краснодар» - «Уфа»

Sport.ru 12:00
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Голы Берга и Ари принесли «Краснодару» победу над «Уфой»

Советский спорт 10:24 
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Владимир Быстров – о пенальти в ворота «Уфы»: «Он был левый, но это вопрос к судьям»

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