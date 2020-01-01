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«Краснодар» — «Урал»: Полетаев и Погребняк выйдут в основном составе
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Телеканал Краснодар
  • Матч ТВ
  • LiveSport.ru
  • Газета.Ru
В матче 28-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» сыграет с «Уралом». Стали известны стартовые составы команд.В источнике
Подробнее о событии
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«Краснодар» против «Урала». Онлайн и лучшие моменты

Матч ТВ 13:33
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«Краснодар»- «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

Евро-футбол.ру 13:08
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«Краснодар» — «Урал»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Bookmaker-ratings.ru 12:59
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