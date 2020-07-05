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Краснодар — Зенит 1:2 (2-й тайм)
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«Краснодар» и петербургский «Зенит» огласили стартовые составы на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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