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Краснодар — Зенит 2:4
Metaratings
  • Пятый канал0:21
  • КП - Санкт-Петербург0:13
Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счетом 2:4.В источнике
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