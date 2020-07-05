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Краснодар — Зенит 2:4
Metaratings
  • Пятый канал0:21
  • КП - Санкт-Петербург0:13
"Зенит" во второй раз подряд становится чемпионом России. Это уже шестой титул "сине-бело-голубых" в российской истории. Отметим, что в чемпионате СССР "Зенит" лишь раз выигрывал первенство страны.В источнике
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«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу второй раз подряд

BFM.ru 15:29
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«Зенит» стал шестикратным чемпионом России по футболу

ТАСС Спорт 15:29
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День Семака: тренер «Зенита» утром стал дедушкой, а вечером чемпионом

РИА Новости 16:15
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