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«Краснодар» и «Ахмат» огласили стартовые составы
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22 июля в Краснодаре состоится матч 30-го, заключительного, тура РПЛ в сезоне-2019/20, в котором «Краснодар» примет «Ахмат». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.В источнике
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