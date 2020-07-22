«Краснодар» и «Ахмат» огласили стартовые составы

22 июля в Краснодаре состоится матч 30-го, заключительного, тура РПЛ в сезоне-2019/20, в котором «Краснодар» примет «Ахмат». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.