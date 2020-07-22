НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезонеИсландские легионеры ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус«Спартак» заинтересовался Кокориным«Зенит» выпустит резервный состав на матч с «Ростовом»«Рубин» и «Спартак» определились с составами на матч 30-го тура РПЛSport24.ru«Краснодар» и «Ахмат» огласили стартовые составыSports.ru7Sports.ruТелеканал КраснодарMetaratingsМатч ТВBookmaker-ratings.ruLiveSport.ruГазета.Ru22 июля в Краснодаре состоится матч 30-го, заключительного, тура РПЛ в сезоне-2019/20, в котором «Краснодар» примет «Ахмат». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Краснодар» объявил стартовый состав на матч с «Ахматом»Metaratings 11:07«Краснодар» – «Ахмат». Составы командСоветский спорт 11:03Берг в старте «Краснодара» начнет игру против «Ахмата»Матч ТВ 11:01рекламаГлавное«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезонеИсландские легионеры ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус«Спартак» заинтересовался Кокориным«Зенит» выпустит резервный состав на матч с «Ростовом»«Рубин» и «Спартак» определились с составами на матч 30-го тура РПЛНовости