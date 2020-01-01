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«Краснодар» и ЦСКА назвали составы на матч РПЛ
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«Краснодар» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 5-го тура Тинькофф РПЛ.В источнике
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Подробнее о событии
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«Краснодар» - ЦСКА: Фукс и Гайч остались в запасе у гостей

Sport.ru 13:02
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«Краснодар» и ЦСКА назвали составы на матч РПЛ

Матч ТВ 12:37
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Чалов и Влашич – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Краснодаром»

Metaratings 12:31
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