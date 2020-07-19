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«Краснодар» и «Динамо» опубликовали составы на матч 23-го тура
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • LiveSport.ru
  • Газета.Ru
Опубликованы составы на отложенный матч 23-го тура между "Краснодаром" и "Динамо".В источнике
Подробнее о событии
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Фернандеш, Кабелья, Берг – в старте «Краснодара» на игру с «Динамо»; Каборе, Грулев, Нойштедтер выйдут у москвичей

Бомбардир.ру 12:45
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«Краснодар» и «Динамо» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 12:38
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«Краснодар» и «Динамо» опубликовали составы на матч 23-го тура

Футбол России 12:12
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