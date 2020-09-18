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Газета.RuГазета.Ru
«Краснодар» и «Химки» объявили составы на матч РПЛ
PROСПОРТ Казахстан
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"Краснодар" и "Химки" определились со стартовыми составами на матч восьмого тура чемпионата России.В источнике
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«Краснодар» и «Химки» забили пять голов в первом тайме, Классон и Корян оформили по дублю

Чемпионат 13:56
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«Краснодар» и «Химки» объявили составы на матч РПЛ

Газета.Ru 12:02
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Хавбек «Краснодара» Классон оформил дубль в матче с «Химками», сделав счет 3:2 к перерыву

Metaratings 14:00
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