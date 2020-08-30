«Краснодар» и «Ростов» назвали стартовые составы на игру

Тренерские штабы «Краснодара» и «Ростова» выбрали составы на матч шестого тура РПЛ, который пройдет сегодня в столице Краснодарского края и начнется в 20:00 по московскому времени.