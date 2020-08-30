НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на матч РПЛ
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Телеканал Краснодар
  • КП - Ростов-на-Дону
  • Газета.Ru
  • LiveSport.ru
"Краснодар" и "Ростов" определились со стартовыми составами на матч шестого тура чемпионата России.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Краснодар» и «Ростов» назвали стартовые составы на игру

ProstoProSport вчера в 12:14 
alt

«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на матч РПЛ

Газета.Ru вчера в 12:05
alt

Классон — в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Ростовом»

Чемпионат вчера в 12:00
реклама
Главное
Новости