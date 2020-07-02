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«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
1rnd.ru
  • Городовой0:57
  • Моя Москва.онлайн0:56
«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 45 очков в 24 матчах. «Ростов» идет четвертым (42 очка после 25 встреч). В следующем туре 5 июля краснодарцы примет «Зенит».В источнике
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