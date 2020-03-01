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Газета.RuГазета.Ru
«Краснодар» и «Уфа» объявили составы на матч чемпионата России
Евро-футбол.ру
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Стали известны стартовые составы "Краснодара"и "Уфы" на матч 20-го тура чемпионата России.В источнике
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Галицкий все ближе к мечте – уже 11 воспитанников в заявке «Краснодара»

Sports.ru 11:41
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Мечта Галицкого сбылась: «Краснодар» включил в заявку 11 воспитанников. Но дело в травмах

Sport24.ru 10:30 
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Краснодар – Уфа 2:0 текстовая

Футбол России 08:37
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