НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКраснодар — Уфа 0:0 (1-й тайм)ФК «Уфа» завершил сборы в Испании и отправился в КраснодарЕвсеев: «Для нас каждая команда - это конкретная команда, и каждая игра - это отдельная игра»Сергей Матвеев: «Черников хорошо зарекомендовал себя на сборах»ГлавноеРоссийские лыжники заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мираТамбов — Рубин 0:0Белорус Бочарников выиграл гонку преследования на чемпионате ЕвропыСемин отреагировал на критику ГуберниеваБоец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победыГазета.Ru«Краснодар» и «Уфа» объявили составы на матч чемпионата РоссииФутбол России4Футбол РоссииГазета.RuSports.ruBookmaker-ratings.ruСтали известны стартовые составы "Краснодара"и "Уфы" на матч 20-го тура чемпионата России.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Краснодар – Уфа 0:0 (1 тайм) текстоваяФутбол России 08:37Стали известны составы на матч «Краснодар» — «Уфа»REGNUM 08:05«Краснодар» и «Уфа» объявили составы на матч чемпионата РоссииГазета.Ru 07:33рекламаЕщё по темеКраснодар — Уфа 0:0 (1-й тайм)ФК «Уфа» завершил сборы в Испании и отправился в КраснодарЕвсеев: «Для нас каждая команда - это конкретная команда, и каждая игра - это отдельная игра»Сергей Матвеев: «Черников хорошо зарекомендовал себя на сборах»ГлавноеРоссийские лыжники заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мираТамбов — Рубин 0:0Белорус Бочарников выиграл гонку преследования на чемпионате ЕвропыСемин отреагировал на критику ГуберниеваБоец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победыНовости