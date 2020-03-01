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Газета.RuГазета.Ru
«Краснодар» и «Уфа» объявили составы на матч чемпионата России
Футбол России
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Стали известны стартовые составы "Краснодара"и "Уфы" на матч 20-го тура чемпионата России.В источнике
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Краснодар – Уфа 0:0 (1 тайм) текстовая

Футбол России 08:37
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Стали известны составы на матч «Краснодар» — «Уфа»

REGNUM 08:05
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«Краснодар» и «Уфа» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 07:33
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