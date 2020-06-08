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«Краснодар» интересуется форвардом «Кельна» Кордобой
Газета.Ru
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Нападающий «Кельна» Джон Кордоба может продолжить карьеру в РПЛ. 27-летним игроком интересуется «Краснодар», сообщает «Чемпионат».В источнике
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СМИ: «Краснодар» проявляет интерес к форварду «Кельна»

Газета.Ru 18:28
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«Краснодар» нацелился на форварда «Кёльна» Кордобу

Metaratings 17:46
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Источник: «Краснодар» интересуется футболистом «Кёльна» Кордобой

RT на русском 17:29
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