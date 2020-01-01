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Бомбардир.руБомбардир.ру
«Краснодар» интересуется полузащитником «Наполи» Юнесом
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«Краснодар» хочет усилить свою полузащиту игроком «Наполи» Армином Юнесом. По информации CalcioNapoli24, российский клуб уже контактировал с агентом футболиста.В источнике
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«Краснодар» сделал предложение «Наполи» по хавбеку Юнесу

Sport.ru 05:59
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«Краснодар» предложил «Наполи» за аренду Юнеса 1,5 миллиона евро

Спорт-Экспресс 05:38
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Calciomercato: «Краснодар» предложил «Наполи» арендовать Юнеса на полгода. Итальянский клуб запросил 1,5 миллиона

Бомбардир.ру 05:24
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