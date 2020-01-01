«Краснодар» намерен заплатить 15 млн евро за 17-летнего игрока

По информации СМИ, российский клуб проявляет интерес к форварду бразильского "Васко да Гама" Таллесу Магно. Об этом сообщает канал "Atencao Vascatnos!"