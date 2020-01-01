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«Краснодар» намерен заплатить 15 млн евро за 17-летнего игрока
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По информации СМИ, российский клуб проявляет интерес к форварду бразильского "Васко да Гама" Таллесу Магно. Об этом сообщает канал "Atencao Vascatnos!"В источнике
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«Краснодар» готов заплатить 15 млн евро за 17-летнего форварда «Васко» Магно (Atenção Vascaínos)

Sports.ru 13:09
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«Краснодар» намерен заплатить 15 млн евро за 17-летнего игрока

Футбол России 11:20
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«Краснодар» готов заплатить € 15 млн за 17-летнего бразильца

Чемпионат 10:49
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