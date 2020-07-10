НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата РоссииНиколай Наумов: «Локомотив» проспал с новым контрактом МиранчукаБубнов считает, что «Краснодар» оказался в непростой ситуацииМостовой: «Локомотиву» будет трудно удержаться в тройке лидеров РПЛ по итогам сезонаГлавноеВ Швейцарии прошла жеребьёвка четвертьфиналов Лиги чемпионовСМИ: тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на три матчаВладимир Драчев покинул пост главы Союза биатлонистов России«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млнСтанция метро «Новокрестовская» переименована в честь «Зенита»Хорошие новости«Краснодар» может вообще не попасть в Лигу чемпионовЧемпионат7ЧемпионатSportbox.RUSport24.ruСпорт уик-эндBookmaker-ratings.ruКазанские ведомостиНева СпортПосле двух поражений кряду в чемпионате страны «Краснодар» поставил под сомнение своё попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Бронза на вес золота. Три интриги 28-го тура Тинькофф РПЛSportbox.RU 07:30Кто из РПЛ попадёт в Лигу чемпионов: «Локо», «Краснодар», ЦСКА? РаскладыЧемпионат 07:30Интригующий 28 тур РПЛ — битвы за выживание и еврокубкиНева Спорт 06:22рекламаЕщё по теме«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата РоссииНиколай Наумов: «Локомотив» проспал с новым контрактом МиранчукаБубнов считает, что «Краснодар» оказался в непростой ситуацииМостовой: «Локомотиву» будет трудно удержаться в тройке лидеров РПЛ по итогам сезонаГлавноеВ Швейцарии прошла жеребьёвка четвертьфиналов Лиги чемпионовСМИ: тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на три матчаВладимир Драчев покинул пост главы Союза биатлонистов России«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млнСтанция метро «Новокрестовская» переименована в честь «Зенита»Новости