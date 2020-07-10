НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Хорошие новостиХорошие новости
«Краснодар» может вообще не попасть в Лигу чемпионов
Чемпионат
  • Чемпионат
  • Sportbox.RU
  • Sport24.ru
  • Спорт уик-энд
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Казанские ведомости
  • Нева Спорт
После двух поражений кряду в чемпионате страны «Краснодар» поставил под сомнение своё попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Бронза на вес золота. Три интриги 28-го тура Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU 07:30
alt

Кто из РПЛ попадёт в Лигу чемпионов: «Локо», «Краснодар», ЦСКА? Расклады

Чемпионат 07:30
alt

Интригующий 28 тур РПЛ — битвы за выживание и еврокубки

Нева Спорт 06:22
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости