НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Хорошие новостиХорошие новости
«Краснодар» может вообще не попасть в Лигу чемпионов
Sport24.ru
  • Sport24.ru
  • Блокнот Краснодар
  • Матч ТВ
  • Спорт уик-энд
  • Sports.ru
  • Спорт день за днем
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Чемпионат
После двух поражений кряду в чемпионате страны «Краснодар» поставил под сомнение своё попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Краснодар» и «Локомотив», вы вообще хотите в Лигу чемпионов? А то ЦСКА уже рядом

Чемпионат вчера в 16:21
alt

«Локо» — фаворит в борьбе за Лигу чемпионов, ЦСКА — реальный претендент на тройку. В РПЛ снова появилась интрига

Sport24.ru вчера в 17:00 
alt

Определились уже четыре российских участника в еврокубках-2020/21. У «Зенита» уже известен «посев» на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов

Спорт уик-энд вчера в 15:50
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости