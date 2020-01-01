«Краснодар» может заменить Рамиреса защитником «Зенита» Круговым
«Краснодар» ищет нового левого защитника на случай ухода Кристиана Рамиреса, которым интересуется «Монако». По информации «Чемпионата», заменой для 25-летнего бразильца может стать Данил Круговой. Трансфер фулбека принадлежит «Зениту», а сейчас он на правах аренды выступает за «Уфу».В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Монако» интересуется эквадорским защитником «Краснодара» Кристианом Рамиресом. Переход игрока может состояться в летнее трансферное окно. Рамирес перешёл в «Краснодар» в январе 2017 года из «Ференцвароша».