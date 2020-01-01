Как стало известно «Чемпионату», «Монако» интересуется эквадорским защитником «Краснодара» Кристианом Рамиресом. Переход игрока может состояться в летнее трансферное окно. Рамирес перешёл в «Краснодар» в январе 2017 года из «Ференцвароша».