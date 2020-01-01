«Краснодар» интересуется защитником «Зенита»
"Краснодар" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Даниле Круговому, сообщает "Чемпионат". По сведениям источника, краснодарский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Монако» интересуется эквадорским защитником «Краснодара» Кристианом Рамиресом. Переход игрока может состояться в летнее трансферное окно. Рамирес перешёл в «Краснодар» в январе 2017 года из «Ференцвароша».
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