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«Краснодар» интересуется защитником «Зенита»
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"Краснодар" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Даниле Круговому, сообщает "Чемпионат". По сведениям источника, краснодарский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Монако» интересуется защитником «Краснодара» Рамиресом

Как стало известно «Чемпионату», «Монако» интересуется эквадорским защитником «Краснодара» Кристианом Рамиресом. Переход игрока может состояться в летнее трансферное окно. Рамирес перешёл в «Краснодар» в январе 2017 года из «Ференцвароша».
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«Краснодар» может купить Кругового, если уйдет Рамирес

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«Краснодар» в случае продажи Рамиреса может подписать Кругового

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Стало известно, кем «Краснодар» может заменить Рамиреса в случае его ухода в «Монако»

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